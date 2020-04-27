روي كين يكره دعابات روني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترف أسطورة مانشستر يونايتد بعدم انسجامه مع زميليه في الفريق واين روني وريو فيرديناند، لأنه لم يفهم إطلاقاً حس الدعابة لديهما وأكد أنه لم يفتقد أي منهما عندما رحل عن الفريق في 2005، وقال النجم الآيرلندي:«لم أفهم شخصية واين ولا ريو، ربما كان ذلك لأسباب شخصية، كانت اللعبة تتغير وأنا أتغير معها لكن في نهاية حقبتي في اليونايتد لم أستطع الانسجام مع الوافدين الشباب، كانوا مميزين بلا شك وسعدت باللعب معهم لكن على سبيل المزاح أو شرب القهوة معهم، مستحيل».

وانضم فيرديناند للفريق في 2002 فيما التحق روني في 2004 قبل عام من رحيل كين الذي روى قصة حول التلفزيون وقال:«غير روني قناة التلفزيون من دوري الرجبي الذي كنت أتابعه لبرنامج«أكس فاكتور» وخبأ الريموت كونترول، لم نتشاجر في الواقع، ذهبت لتناول الفطور في اليوم التالي وقال لي واين: هل عثرت على الكونترول ؟فقلت له: اذهب للجحيم. هذا ليس شجاراً لكنني لم أحترم روني لأنه عاندني وطلب مشاهدة «أكس فاكتور»، أحترم روني كثيراً الآن وأعتقد أنه كان لاعباً مذهلاً لكنني لن أقول أنني أحببته ولم أكرهه أيضاً كل ما في الأمر أنه خبأ الكونترول وهذه ليست دعابة خصوصاً معي».