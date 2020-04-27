شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نانسي يأمل استئناف صفقة بيعه والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر جاك روسيلو، رئيس نادي نانسي، المنافس بالدرجة الثانية في فرنسا، عن أمله في استئناف مفاوضات صفقة بيعه لمجموعة أبوظبي الاستثمارية المالكة لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حامل لقب الدوري الممتاز (وأندية نيويورك سيتي وملبورن سيتي ويوكوهاما ومارينوس وسيشوان وجيرونا وأتلتيكو تورك)، بعد توقفها بسبب وباء كورونا المستجد.
وقال روسيلو في تصريح لصحيفة فرانس بلو سود لوريان: «أشعر بالقلق لأنني في الواجهة، كان من المفترض أن نكمل الصفقة في 31 مارس/ آذار، وأخبرت حمَلة الأسهم الصغيرة، كان موعد المؤتمر العام في نهاية مارس/ آذار لإعلان الانتهاء من إبرام الصفقة، لكننا في العزل منذ 16 مارس وتم تعليق المفاوضات، وتوقف المفاوضات لا يعني انسحاب المجموعة من الصفقة، هذه ليست نهاية الطريق، يجب عليّ مواصلة البحث عن موارد وطرق لإيجاد حلول تطمئن على سير العمل في النادي»، ويحتل نانسي المركز الـ12 في الدرجة الثانية، لذا لا يخشى الهبوط هذا الموسم، لكن هذا المركز لا يليق بناد اعتاد المنافسة في دوري الأضواء.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نانسي يأمل استئناف صفقة بيعه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.