رئيس نانسي يأمل استئناف صفقة بيعه

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر جاك روسيلو، رئيس نادي نانسي، المنافس بالدرجة الثانية في فرنسا، عن أمله في استئناف مفاوضات صفقة بيعه لمجموعة أبوظبي الاستثمارية المالكة لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، حامل لقب الدوري الممتاز (وأندية نيويورك سيتي وملبورن سيتي ويوكوهاما ومارينوس وسيشوان وجيرونا وأتلتيكو تورك)، بعد توقفها بسبب وباء كورونا المستجد.

وقال روسيلو في تصريح لصحيفة فرانس بلو سود لوريان: «أشعر بالقلق لأنني في الواجهة، كان من المفترض أن نكمل الصفقة في 31 مارس/ آذار، وأخبرت حمَلة الأسهم الصغيرة، كان موعد المؤتمر العام في نهاية مارس/ آذار لإعلان الانتهاء من إبرام الصفقة، لكننا في العزل منذ 16 مارس وتم تعليق المفاوضات، وتوقف المفاوضات لا يعني انسحاب المجموعة من الصفقة، هذه ليست نهاية الطريق، يجب عليّ مواصلة البحث عن موارد وطرق لإيجاد حلول تطمئن على سير العمل في النادي»، ويحتل نانسي المركز الـ12 في الدرجة الثانية، لذا لا يخشى الهبوط هذا الموسم، لكن هذا المركز لا يليق بناد اعتاد المنافسة في دوري الأضواء.