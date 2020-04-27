نزال بثقافة التباعد الاجتماعي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقيم في العاصمة ماناجوا أول نزال ملاكمة يطبق ثقافة التباعد الاجتماعي، وذلك على حلبة بولديبورتيفو أليكسيز أرجويلو في نيكاراجوا، وجلس الجمهور على كراس متباعدة في مشهد غريب لنزالات «بوفالو بوكسنج» التي تزدحم عادة بالمشجعين والصراخ والضجيج، وواصلت نيكاراجوا معظم نشاطاتها الرياضية رغم توقفها عالمياً بسبب وباء كورونا لكن ذلك لم يمنعها من اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشاره.

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