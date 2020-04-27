شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل سيرينو: أرشح بن شرقى وساسى ومعلول للاحتراف الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إديسون جواو وكيل اعمال الأورجواياني سيرينو لاعب صن داونز أن الأهلي هو النادى الوحيد من مصر الذي استفسر عن اللاعب، وهناك أندية أوروبية وخليجية ترغب في التعاقد معه.

كما أكد وكيل أعمال سيرينو في تصريحات خاصة لبرنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت: "إدارة النادي الجنوب افريقي تتمسك بخدمات اللاعب وترفض رحيله عن صفوف الفريق نظرا لحاجة الفريق".

وأوضح وكيل اللاعب الأوروجوياني أن اللاعب تلقى عروض أوروبية بخلاف العرض المصري من النادي الأهلي الا أن نادي لم يقرر بعد منحه القرار بالرحيل.

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تابع: "لا أعرف ما إذا كان سيتكيف اللاعب في مصر حال الانتقال إلى الأهلى أو المنطقة العربية خاصة وان الثقافة بين أمريكا اللاتينية والحياة في شمال أفريقيا.

وقال جواو: "صن داونز فريق منظم جداً على كافة المستويات والفرق وعلاقتي بالنادي قوية للغاية لأنه منحنى الفرصة في انتقال لاعبين من أمريكا لاتينية الى أفريقيا".

وأوضح إديسون جواو: "لدي لاعبين أتابعهم في الدوري المصري أمثال أشرف بن شرقي وطارق حامد وفرجاني ساسي من الزمالك ورمضان صبحي وعلي معلول من الأهلي" وغيرهم من اللاعبين الذين أراهم قادرين على اللعب في أي دوري أوروبي كبير لأنهم رائعين ولديهم إمكانات فنية واضحة".