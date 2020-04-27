شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابي: إيفونا رفض 300 ألف دولار إضافية من الزمالك..وصالح سيرحل للأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم عرابي أن العمل في النادي الأهلي كان حلماً بالنسبة له وهو ما دفعه للعودة من العمل في الولايات المتحدة من أجل تحقيق حلم الطفولة، مشدداً أنه حاول بذل أقصى جهد لخدمة الكيان.

ونفى هيثم عرابي وجود خلاف مع حسام غالي ومحمد فضل في الأهلي، مؤكداً أن هناك من حاول الوقيعة بينهما وهو الأمر الذي نجحوا فيه بنهاية الأمر، كاشفاً أنه لم يرفض العمل معهم كما تردد.

وقال هيثم عرابي في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم سبورت": "إدارة الأهلي فضلت الإطاحة بالجميع لفرض حالة من الاستقرار.. وهو الأمر الذي احترمته في النهاية".

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وأضاف هيثم عرابي أنه نجح في التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين منهم أحمد حجازي وايفونا ورامي ربيعة وعمرو السولية وأحمد الشيخ وصالح جمعة وجون أنطوي وغيرهم من النجوم، موجهاً الشكر لمحمود طاهر رئيس الأهلي في وقتها وعلاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة السابق والذين وثقوا في امكانياته ومنحوه الفرصة لخدمة الأهلي.

وكشف هيثم عرابي أن الزمالك دخل في مفاوضات لضم ايفونا قبل انتقاله للأهلي مؤكداً أن هناك مسئول زملكاوي تواجد في فندق إقامة ايفونا لإقناع اللاعب باللعب للفريق الأبيض وهو الأمر الذي لم يحدث رغم عرض الزمالك عليه الحصول على مبلغ مالي أكبر.

ونصح هيثم عرابي إدارة الأهلي بعدم التفريط في صالح جمعة والسماح بخروجه ولكن من خلال الإعارة، مؤكداً أنه في حالة رحيله بشكل نهائي سينتقل للزمالك على الفور في ظل وجود مفاوضات قوية لضمه.