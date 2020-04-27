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الاتحاد السكندرى يستأنف ضد عقوبة مانوتشو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو الإتحاد السكندرى استئناف الحكم الصادر ضدهم فى قضية اللاعب الإيفوارى مانوتشو مهاجم الفريق الأسبق الذى ترك زعيم الثغر وقام بالتوقيع للصفاقسى التونسى.

ورغم تقديم الاتحاد السكندرى بشكوى ضد اللاعب عقب تركه للفريق مباشرة، إلا أن الأخير قام بتقديم مذكرة ضد النادى الساحلى وحكمت له لجنة فض المنازعات بالإتحاد الدولى بمبلغ 300 ألف دولار.

ومن المقرر أن يقوم نصر عزام المحامى لدى الإتحاد الدولى بتقديم مذكرة تثبت أحقية الإتحاد السكندرى فى اللاعب وقت وهروبه وأنه يوجد من العقود ما يكفى للحكم لسيد البلد فى القضية.

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ويرفض مسئولو الإتحاد السكندرى الاستسلام فى تلك القضية خاصة وأن اللاعب كان مرتبطا بعقد رسمى وقت هروبه لتونس والتوقيع للصفاقسى التونسى.

من ناحية أخرى يدرس الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى، الاستغناء عن الليبى أنيس سالتو مهاجم الفريق نهاية الموسم الجارى نظرا لعدم مشاركته بشكل فعال وعدم الإستفادة منه خلال الفترة الماضية.

كان الاتحاد السكندرى تعاقد مع أنيس سالتو خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية قادما من الصفاقسى التونسى لتدعيم هجوم الفريق إلا أنه لم يلقى الثناء الكامل من جانب طلعت يوسف المدير الفنى لزعيم الثغر الذى اعتمد على خالد قمر والإيفوارى رزاق سيسيه ومن خلفهما أحمد رفعت بالإضافة للأوغندى إيمانويل اكوى.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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