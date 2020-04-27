شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح اليوم .. محمد فضل: أرشح حسام غالى لرئاسة النادي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 27/4/2020 ، العديد من التصريحات الهامة والتي جاء أبرزها تصريح محمد فضل عضو اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة ومهاجم الاهلي السابق، مع الاعلامي أحمد شوبير علي قناة اون تايم سبورت

كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه يرشح حسام غالي نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر السابق لرئاسة النادي الأهلي، ويري في غالي إمكانيات توهله لذلك.

وتابع محمد فضل، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أقر وأعترف" مع الإعلامي أحمد شوبير، الأهلي يمتلك قامات كبيرة وإن غالي امتداد لهم ويتمني أن يتدرج غالي في المناصب داخل الأهلي، موضحا أن غالي كان ضمن المرشحين للتواجد في اللجنة الخماسية لكنه رفض.

وأكد محمد فضل أن اللجنة تتمسك باستمرار مسابقة الدوري في ظل التوقف الحالي بسبب فيروس كورنا، ويتمني من الأندية أن تساعدهم في القرارات التي تتخذ.

ونفى محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، الاتهامات التى أسندها له أحمد شوبير عن الخلاف بينه وبين الدكتور سحر عبد الحق عضوة اللجنة الخماسية، بسبب طريقة توزيع تذاكر السوبر المصري.

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وتابع فضل، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "أقر وأعترف" مع الإعلامي أحمد شوبير عبر فضائية أون سبورت، اليوم الأحد، أن العلاقة بينه وبين سحر عبد الحق مميزة للغاية وأن الاتحاد المصري حصل على نسبته من تذاكر مباراة السوبر وتم توزيعها على الأعضاء بالتساوى، وغير صحيح خلافه معها على توزيع التذاكر.

وقال فضل إن المتداول والشائع غير الحقيقي، موضحا أنه يتميز بالجرأة والمواجهة وهذه طبيعته. وكان فضل قد قال في تصريحات سابقة قبل أيام إن اتحاد الكرة مستعد لاستئناف نشاط الكرة المصرية والدوري الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد فضل لدينا استعداد لاستئناف الموسم الحالي من مسابقة الدوري الممتاز، بعد تعليقها بسبب فيروس كورونا المستجد. وأضاف فضل: اتحاد الكرة جاهز بملف استئناف الدوري منذ أسبوعين، ولكن لا أحد يعرف ماذا يحدث غدا.

تابع محمد فضل أن صحة الإنسان هي الأهم، لكن إذا طلب عودة صناعة كرة القدم فإننا جاهزون بالملف، مضيفا: القرار سيادي، لا يمكن أن نتدخل به، أما بشأن آلية تجهيز الأندية بالتأكيد سيكون القرار جماعيا لمصلحة الجميع.