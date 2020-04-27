شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية ترسل لوزير الرياضة تصور متكامل لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، التصور الخاص بعودة الدوري الممتاز، لوزارة الرياضة، خلال الفترة المقبلة بعد التوقف بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر والعالم.
وكشف مصدر باتحاد الكرة أن التصور الخاص بعودة الدوري يتبعه ملف كامل ومكتمل بكل تفاصيله حال موافقة الدولة، وتم وضع مواعيد المباريات كاملة ومع تصور خاص باللجنة الطبية بالاتحاد لتطبيق الإجراءات الوقائية والصحية خلال المباريات مع الأخذ في الاعتبار دور الحكومة الأساسي في عودة الحياة الرياضية إلى وضعها الطبيعي.
المصدر كشف أن التصور يشمل عدة نقاط متكاملة منها تحديد عودة الدوري ومنح الأندية فرصة إعداد لمدة 4 أسابيع على أن تقام المباريات في ملاعب محددة يتوافر بها الإجراءات الصحية وتستمر باقي مباريات الدوري لمدة شهرين ونصف حتى نهايته على أن ينطلق الموسم الجديد في شهر أكتوبر المقبل.
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