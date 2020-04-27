شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يوضح موقف صن داونز من بيع سيرينو للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب افريقي حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات لضم جاستون سيرينو، مؤكداً أن الإدارة الحمراء لم ترسل عرضاً رسمياً لشرائه حتى هذه اللحظة.

وقال موسيماني فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم": "إذا طلب الأهلي ضم سيرينو سيتم مناقشة الأمر في نهاية الموسم، ولكن ما الدافع بالنسبة لنا لكي نستغني عن أفضل لاعبينا..اعتقد أن الأمر صعب لأنه سيكون من الصعب تعويض لاعب بهذه القيمة"

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وأضاف موسيماني أن الأهلي والزمالك يقدما مستويات جيدة ويملكون مواهب جيدة، وهو بالطبع سينعكس على مستوى المنتخب المصري في الفترة المقبلة.

وأكد مدرب صن داونز أنه لم يتوقع الخسارة من الأهلي في بطولة دوري أبطال افريقيا، مؤكدا أن الفريق الأحمر دخل المباراتين متحفزاً للغاية بعد خسارته بخماسية أمام صن داونز في النسخة الماضية، مؤكداً أن فريقه حاول مواجهة الأهلي إلا أن الفريق الأحمر بمساعدة مدربه فايلر كانوا مستعدين بقوة كاشفاً أن فريقه تعرض لسوء توفيق خلال أحداث المباراة وهو ما تسبب في هزيمة فريقه في نهاية الأمر.

وأضاف موسيماني أن الأهلي استحق الصعود على حساب فريقه مؤكداً أنه أبلغ محمود الخطيب رئيس الأهلي أثناء وجوده في جنوب افريقيا أن فريقه أستحق الفوز وكان جديراً بالصعود للدور نصف النهائي.