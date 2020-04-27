شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد 26/4/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادي الزمالك اليوم الاحد، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها يبحث مسئولو الزمالك تسويق الثنائي النيجيري معروف يوسف والايفواري رزاق سيسيه لاعبا الفريق المعارين الي المقاولون العرب والاتحاد السكندري الدوريات الخليجية سلاح الزمالك لتسويق معروف وسيسيه يبحث مسئولو الزمالك تسويق الثنائي النيجيري معروف يوسف والايفواري رزاق سيسيه لاعبا الفريق المعارين الي المقاولون العرب والاتحاد السكندري رفض مسئولو الزمالك فكرة رحيل طارق حامد، لاعب وسط الفريق، للاحتراف فى الموسم المقبل. Advertisements صرف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فى الساعات الماضية، راتب شهر لعمال وأفراد الأمن بالقلعة البيضاء. شهدت الساعات الماضية، أنباء حول ترشيح خالد جلال المدير الفنى الحالى لنادى مصر والسابق للزمالك، علاء عطا ظهير فريقه الحالى للانضمام إلى الفريق الأبيض.. قرر مسؤولو نادى الزمالك تأجيل حسم ملف تمديد عقود عدد من لاعبى الفريق فى الفترة الحالية بسبب توقف النشاط الرياضى فى البلاد.

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