شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى 10 لاعبين فى مركز وسط الملعب بالدوري المصري.. فجوة بالأرقام بين الثلاثة الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتلي ثنائي الأهلي والزمالك عمرو السولية وطارق حامد صدارة اللاعبين الأغلى بمركز وسط الملعب المدافع الذي يعد أقوى وأهم المراكز التي تشهد صعوبة كبيرة في إيجاد مواهب بها بشكل لافت للنظر.

وبالرغم من توافر المركز في كافة الأندية التي تشارك ببطولة الدوري المصري الممتاز الا ان أرقام وأسعار اللاعبين تكشف عدم وجود مواهب كثر في هذا المركز تحديداً خاصة في ظل انحصار المنافسة على 3 لاعبين بقيم سوقية كبيرة والباقي بأسعار منخفضة للغاية وهو ما ينعكس على أدائهم داخل الملعب بشكل كبير خاصة أن القيم السوقية تقوم في الأساس على أداء اللاعبين الفني في الملاعب.

أغلى 10 لاعبين فى مركز وسط الملعب بالدوري المصري والقيمة التسويقية لكل لاعب عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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ويتساوى عمرو السولية نجم الأهلي وطارق حامد لاعب الزمالك في القيمة التسويقية.

ودخل نجم الأهلي عمرو السولية قائمة اللاعبين المُرشحين لتعديل عقودهم خلال الفترة المقبلة حيث تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي ملف تعديل عقود بعض لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة عقود بعض اللاعبين بما يتناسب مع وضعهم الحالي، بجانب تمديد بعض العقود من أجل ربط نجوم الفريق بالمادي أكثر فترة ممكنة.

وتستغل لجنة التخطيط للكرة بالأهلي التي يترأسها محسن صالح فترة توقف الدوري الحالي على خلفية انتشار فيروس "كورونا" في حسم العديد من القضايا المهمة في فريق الكرة، منها ملف تمديد وتعديل العقود، خاصة بعد الأزمة التي أُثيرت مؤخراً بشأن تجديد عقود رباعي الفريق شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان.