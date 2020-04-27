شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام صالح: اقتربت من الزمالك في يناير واتحاد الكرة منع انتقالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اسلام صالح لاعب وسط نادي مصر أنه كان قريبًا من الانتقال لصفوف لزمالك في يناير الماضي بعدما دخل النادى الأبيض في مفاوضات رسمية معه، مضيفا ان إدارة ناديه لا تعارض رحيله للاحتراف أو الرحيل بشرط أن يكون عرضاً مناسباً.

أضاف اسلام صالح في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة: تلقيت عرضا من الزمالك عن طريق وكيل أعمالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

أوضح اسلام صالح: "تأجل الأمر بسبب رفض اتحاد الكرة فتح الاستبدال وهو الأمر الذي دفع إدارة الزمالك لانتظار إتمام الصفقة بنهاية الموسم".

وقال اسلام صالح إن ظروف كورونا تجمد أية مفاوضات حالياً وأنه أبلغ وكيله بموافقته على الانضمام الى الزمالك لكن أن تتم المفاوضات مع إدارة ناديه التي لا تمانع في انتقال اللاعبين بشرط الحصول على العرض المناسب.

تابع إسلام صالح أن أي لاعب في مصر يتمنى الانضمام الى الزمالك فهو نادي كبير وعظيم ولا خلاف على أنه أحد قطبي الكرة المصرية.

في سياق مختلف رفض الإيفواري رزاق سيسيه، لاعب الاتحاد السكندري والمعار هذا الموسم من الزمالك ، مناقشة جميع العروض المحلية التي تلقاها مؤخرا انتظارا لموقف الزمالك في الموسم المقبل.

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وكشف مصدر مقرب من اللاعب انه يرفض الانتقال لاي نادي مصري في حالة رحيله عن الزمالك سوى الاتحاد السكندري، او الاحتراف خارج مصر.

من ناحية اخري يحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي متابعة تنفيذ لاعبي الفريق للبرنامج التدريبي المكلفين به خلال شهر رمضان الجاري، وذلك لضمان تحقيق اللاعبين اكبر استفادة من البرنامج خلال فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا المنتشر.

ويحضر الجهاز المعاون تقرير يوميا لكارتيرون عن تدريبات اللاعبين في رمضان مرفقا به بعض الفيديوهات التي يرسلها اللاعبون للجهاز الفني اثناء خوض التدريباتن ويقوم كارتيرون بمناقشة التقرير مع جهازه المعاون بشكل مستمر.

اما علي مستوي قضايا الزمالك في الفيفا فان إدارة الأبيض قامت بارسال صورة من الشيك الخاص بمستحقات المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق له، كنوع من أنواع الإجراءات الاحترازية في قضية فسخ التعاقد بين بو طيب والزمالك.