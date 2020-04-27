7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 26/4/2020 العديد من الاخبار الرياضية الهامة ، والتى جاء فى مقدمتها ، كلف صالح جمعة لاعب النادى الأهلى وكيل أعماله بالبحث له عن عرض فى البرتغال للعودة مُجدداً لهناك، بعد أن أصبحت أيامه داخل القلعة الحمراء معدودة. فتح مسئولو النادى الأهلى خط اتصالات مع نظرائهم فى اتحاد الكرة لمعرفة تطورات بطولة الدورى وإمكانية عودتها بعد تجميدها مؤخراً. رفض مسئولو الزمالك فكرة رحيل طارق حامد، لاعب وسط ألفريق، للاحتراف فى الموسم المقبل. محمد فضل: أرشح حسام غإلى لرئاسة النادى الأهلي كشف محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أنه يرشح حسام غإلى نجم الأهلى السابق ومنتخب مصر السابق لرئاسة النادى الأهلي، ويرى فى غإلى إمكانيات توهله لذلك. Advertisements قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن خسائر الرياضة المصرية من أزمة كورونا مثلها مثل جميع دول العالم.. صرف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فى الساعات الماضية، راتب شهر لعمال وأفراد الأمن بالقلعة البيضاء. الأهلى يعقد جلسة حاسمة لتجديد عقد مروان محسن يعقد مسئولو النادي الأهلي وبالتحديد لجنة التخطيط بالنادي جلسة حاسمة مع مروان محسن مهاجم الفريق لبحث ملف تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

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