شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينشر تعديلات قانون الحكام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة التعديلات والتوضيحات في قانون كرة القدم لموسم 2020/2021، والذي يتضمن التغييرات الخاصة بقوانين تقنية الفيديو والبروتوكول والقاموس والإرشادات، الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم. ومن المقرر بدء تطبيقها بداية من الموسم المقبل، حيث قامت لجنة الحكام بترجمتها وتفسيرها بشكل دقيق لمعاونة الحكام على القيام بدورهم على أكمل وجه. تعديلات قانون التحكيم 1

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تعديلات قانون التحكيم 3

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تعديلات قانون التحكيم 6

تعديلات قانون التحكيم 7

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تعديلات قانون التحكيم 9

تعديلات قانون التحكيم 10

تعديلات قانون التحكيم 11

تعديلات قانون التحكيم 12

تعديلات قانون التحكيم

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