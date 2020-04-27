عرابي: استخدمت "سلاح الأهلي" في معركتي أمام الزمالك لضم إيفونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف هيثم عرابي مدير لجنة التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، أنه دخل في معركة لمدة 18 يومًا من أجل حسم صفقة النجم الجابوني ماليك إيفونا لاعب الوداد البيضاوي خلال هذه الفترة.

وأضاف عرابي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح الإثنين :"دخلت في معركة من أجل ضم إيفونا، خلال تواجدي في المغرب وجدت في نفس الفندق ثلاث مسئولين من نادي الزمالك".

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وتابع :"الزمالك كان يريد إيفونا، وبالفعل قاموا بزيادة العرض المالي للاعب 300 ألف دولار، لكن كل شيء تم حسمه لصالح الأهلي والسبب اسم الأهلي السلاح الذي استخدمته من أجل إقناع اللاعب بالتوقيع لنا".

وعن تواجد إيفونا مع الأهلي، قال :"أرى أن إيفونا لم يقدم سوى 10% من مستواه مع الأهلي، لكن النادي استفاد من اللاعب وتحديدًا من الناحية المادية بعد بيعه مقابل 8 ملايين دولار".

وكان إيفونا انتقل للأهلي قادمًا من الوداد البيضاوي المغربي في صيف (2015) في صفقة قدرت بـ2 مليون و200 ألف دولار إلا أن الجابوني الدولي رحل إلى الدوري الصيني وتحديدًا لفريق تيانجين تيدا