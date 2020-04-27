وكيل لاعب صنداونز يكشف وجهة اللاعب المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد اديسون جواو، وكيل اعمال اللاعب سيرينو، ان وضع عائلة سيرينو قد يحدد وجهته المقبلة في ظل وجود عدد من الأندية التي ترغب في ضمه.
وقال جواو في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" هل سيقبل اللاعب نقل أسرته بالكامل لمصر، لان وضع عائلته يلعب دور رئيسي في تحديد وجهته المقبلة".
وأضاف، أنه يتابع الدوري المصري ويحب طريقه لعب ثنائي الزمالك طارق حامد وفرجاني ساسي.
وأشار إلى أن يعلم بتصدر الأهلي لمسابقة الدوري المصري، لافتا أن الثنائي رمضان صبحي وعلى معلول جذبا انتباهه بشكل كبير خلال متابعته للفريق.
واتم تصريحاته:" الأهلي والزمالك كانا يرغبان في ضم كاسترو لاعب صن داونز السابق في 2016، لكن صنداونز قرر الإبقاء على اللاعب خلال تلك الفترة".
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