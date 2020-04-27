طبيب المنتخب السابق: يمكن استئناف الدوري بعد تدريبات لمدة 4 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد طارق سليمان، طبيب منتخب مصر السابق، أن الفترة التي يحتاجها اللاعبين للاعداد قبل استئناف النشاط تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:"شهر او 3 أسابيع على اقل تقدير كافية لاعداد اللاعبين لاستئناف النشاط وخوض مباريات ودية خلال تلك الفترة قبل العودة لاستكمال مسابقة الدوري".

وأوضح، أنه ضد الكلام الذي يتردد حول تعرض اللاعبين للإصابة خلال فترة عودتهم للتدريبات في الفترة المقبلة، مؤكدا أنهم كانوا يعيشون فترة استشفاء جيدة بالإضافة للتدريبات المنزليه.

وأشار إلى أنه يعتبر الفترة الماضية كفترة استشفاء للفرق الكبيرة التي كانت تعاني من تلاحق المباريات في جميع البطولات، لافتا أن اللاعب الذي سيعاني هو زاد وزنه خلال الفترة الماضية.

وأتم :" الإصابة ربما كانت تأتي لبعض اللاعبين في منتصف الموسم بسبب ضغط المباريات، لكنهم مروا الآن بفترة استشفاء جيدة ستساعدهم للعودة مجددا لاستئناف المباريات".