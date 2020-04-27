صنداونز يوضح موقفه النهائي من بيع سيرينو للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب أفريقي، أن ناديه لم يتلق عرضًا رسميًا من أجل شراء اللاعب الأوروجوياني جاستون سيرينيو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف موسيماني في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة متأخرة من يوم الأحد :"ما يتردد عن سيرينو مجرد إشاعات، الأهلي لم يخاطبنا رسميًا لشراء اللاعب".

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وعن موقفه من بيع سيرينو للأهلي، قال :"سيرينو لاعب رائع وهام بالنسبة لنا وعلينا الاحتفاظ عليه، إذا كان الأهلي يريده لماذا نتخلى عن أفضل لاعبينا؟".

وكان خالد علي المنسق الإعلامي لفريق صنداونز كشف عن وجود رغبة من الأهلي لشراء صاحب الـ29 عامًا.

سيرينو كان قد انتقل إلى صفوف صنداونز منذ 2018 قادمًا من فريق بوليفار البوليفي ليشارك مع بطل جنوب أفريقيا في 90 مباراة ليسجل 22هدفًا ويصنع 26 تمريرة حاسمة.