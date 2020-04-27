قناة الزمالك: لم يتم اتخاذ قرار بشأن المعارين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد طارق يحي نجم الزمالك السابق، إن إدارة القلعة البيضاء، لم تتخذ أي قرار حتى الآن بشأن المُعارين من النادي.

ويمتلك الزمالك 7 لاعبين مُعارين خلال الفترة الحالية هم: رزاق سيسيه وأحمد رفعت مع لاتحاد السكندري، حميد أحداد مع الرجاء المغربي، معروف يوسف مع المقاولون العرب، أحمد فتوح مع سموحة وأشرف روقة وأحمد كابوريا مع طلائع الجيش.

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وقال طارق يحي في تصريحات لقناة الزمالك: "ملف المعارين على طاولة مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور رئيس النادي، وسيتم عرضه على باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق".

وأتم يحي تصريحاته: "لم يتم التطرق للحديث عن المُعارين مع كارتيرون حتى الآن، ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأنهم بسبب فيروس كورونا".

جدير بالذكر أن خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، كان أعلن في وقت سابق عن عودة أحمد رفعت لاعب القلعة البيضاء المُعار لصفوف فريق الاتحاد السكندري، الموسم المقبل بناءً على قرار مرتضى منصور رئيس النادي.