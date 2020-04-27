لاعب نادي مصر يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد اسلام صالح لاعب نادي مصر، أن وكيله دخل في مفاوضات مع الزمالك في يناير الماضي، للانتقال إلى القلعة البيضاء، لكن الأمور تعطلت بسبب كورونا.

وقال صالح في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة اون تايم سبورتس: تلقيت مفاوضات من الزمالك في يناير الماضي عن طريق وكيلي ميدو حزين".

وأضاف، أن المفاوضات الانتقال للزمالك تراجعت بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية.

وأوضح، أنه يترك أمور التفاوض والانتقال لوكيله ولرئيس نادي مصر احتراما للنادي الذي يتعاقد، ولا يزال في عقده موسم اخر.

وأتم لاعب نادي مصر:"شرف لاي لاعب الانتقال للزمالك وتمثيل الفريق الأبيض لكن حتى الآن لا توجد مفاوضات معي بشكل مباشر".