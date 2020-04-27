مجدي عبد الغني يكشف عن مقترحًا لاستكمال بطولة الدوري

كشف مجدي عبد الغني، نجم مصر والأهلي السابق، عن مقترحًا لاستكمال بطولة الدوري المصري من الموسم الجاري.

وقال عبد الغني في برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": " إلغاء الدوري أكبر خطأ وسيتسبب في خسائر فادحة

للجميع سواء في اتحاد الكرة أو الأندية والرعاة، وبصفتي رئيس اللاعبين المحترفين فبإمكاني مساعدة اتحاد الكرة، يجب أن يستكمل الدوري مثلما فعلنا في 2018 بعد نهاية كأس العالم".

وأضاف: "وقتها كان الزمالك متصدر الدوري ولكن في النهاية الأهلي توج بالدوري، حدثت تغييرات وقتها وكان التتويج عن استحقاق ولا يمكن التشكيك فيه، وهذا ما يجب أن يحدث بالموسم الجاري".

وأشار: "لا بد من إنهاء الموسم المقبل قبل بداية شهر رمضان الذي سيأتي أول أبريل، أما الموسم الجاري فيجب أن يبدأ في أغسطس وينتهي في سبتمبر".