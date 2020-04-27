مجدي عبد الغني: أكرم توفيق لا يصلح لهذا المركز

أكد مجدي عبد الغني، نجم مصر والأهلي السابق، أن أكرم توفيق، لاعب الفريق الأحمر المعار إلى الجونة، لا يصلح أن يلعب في مركز الظهير الأيمن.
وقال عبد الغني في برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "أكرم توفيق يجيد فقط في وسط الملعب المدافع وليس الظهير الأيمن، ومن وجهةنظري أري أن محمد هاني قادر على تعويض أحمد فتحي في الفترة المقبلة".
وأضاف: "السويسري رينيه فايلر قادر على إخراج إمكانيات اللاعبين من خلال التدريبات وهذا ظهر مع العديد من لاعبي الأهلي خلال الفترة الماضية".
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