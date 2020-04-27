أشرف صبحي: حصلت على بطولة الجمهورية للكاراتيه ولعبت موسم في الأهلي وأخر في الزمالك

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه حصل على بطولة الجمهورية في الكاراتيه عندما كان شابًا ولعبت موسم في النادي الأهلي، وأخر في

نادي الزمالك .

وقال وزير الشباب والرياضة لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: وبعد

الاعتزال ترأست المنظومة الفنية للكاراتيه داخل نادي الزمالك لعدة سنوات .

وأضاف وزير أشرف صبحي: وكان هناك تطور في العمل قبل الانتقال إلى البعثة الخارجية والحصول على الدكتوراه في التسويق الرياضي".