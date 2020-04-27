تعرف على التعديلات الخاصة بقانون كرة القدم 2020 - 2021

ينشر الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم التعديلات وتفسيرها في قانون كرة القدم لموسم 2020 - 2021 . وتتضمن التغييرات الخاصة بقوانين تقنية الفيديو والبروتوكول والقاموس والإرشادات، الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم . ومن المقرر بدء تطبيق التعديلات الجديدة بداية من الموسم المقبل . بداية من الموسم المقبل . وقامت لجنة الحكام بترجمتها وتفسيرها بشكل دقيق لمعاونة الحكام على القيام بدورهم على أكمل وجه . ويمكنكم الإطلاع على التغييرات بالكامل بالضغط هنا

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