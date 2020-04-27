باريس سان جيرمان يخطر نيمار بسرعة العودة إلى فرنسا

أخطر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا، بضرورة العودة إلى فرنسا في أقرب توقيت، استعداداً لاستئناف التدريبات الجماعية مجدداً وعودة النشاط، في حال هدوء تداعيات

ويتواجد الدولي البرازيلي في بلاده حالياً لقضاء فترة الحجر الصحي.

وأشار باريس في رسالته للاعب، أن مسؤولي

وتشير التوقعات إلى إمكانية استئناف الأندية الفرنسية لتدريباتها 11 مايو المقبل.

تداعيات فيروس كورونا المستجد ويتواجد الدولي البرازيلي في بلاده حالياً لقضاء فترة الحجر الصحي.وأشار باريس في رسالته للاعب، أن مسؤولي الرياضة الفرنسية، جميعهم في انتظار قرار رئيس الوزراء الفرنسي في اجتماعه المقبل، والذي من المقرر أن يناقش فيه التوقيت الحاسم لعودة الأندية إلى تدريباتها مجدداً، استعداداً لاستئناف الموسم الرياضي.وتشير التوقعات إلى إمكانية استئناف الأندية الفرنسية لتدريباتها 11 مايو المقبل.

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