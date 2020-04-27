ريـال مدريد يحدد ملعبه البديل في حال استئناف الموسم

حددت إدارة نادي ريـال مدريد الإسباني، ملعباً جديداً لخوض باقي مباريات الموسم الرياضي عليه، في حال استئناف الموسم الرياضي مجدداً عند الوقت الذي تنتهي فيه تداعيات

وأعلن مدريد، أن الملعب البديل سيكون ألفريدو دي ستيفانو، بالعاصمة الإسبانية، حسبما أكدت صحيفة "سبورت"، اليوم الأحد.

يأتي ذلك من أجل الإصلاحات المقرر إقامتها في الصيف على الملعب الأساسي للريـال "السنتياجو برنابيو"، بعد توقيع مسؤولي مدريد عقود الاتفاق قبل ظهور الأزمة الصحية الراهنة. تنتهي فيه تداعيات فيروس كورونا المستجد وأعلن مدريد، أن الملعب البديل سيكون ألفريدو دي ستيفانو، بالعاصمة الإسبانية، حسبما أكدت صحيفة "سبورت"، اليوم الأحد.يأتي ذلك من أجل الإصلاحات المقرر إقامتها في الصيف على الملعب الأساسي للريـال "السنتياجو برنابيو"، بعد توقيع مسؤولي مدريد عقود الاتفاق قبل ظهور الأزمة الصحية الراهنة.

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