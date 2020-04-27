حمد الله: تنازلت عن مستحقاتي لدى الريان من أجل الانضمام إلى النصر

أكد النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب فريق النصر السعودي أنه تنازل عن مستحقاته لدى نادي الريان القطري من أجل الانضمام إلى صفوف النصر السعودي .

وقال حمد الله في تصريحات نشرتها إحدى الصحف السعودية

أنه جاء إلى النصر السعودي من أجل تحقيق كل البطولات وأنه سيسعى لمساندة الفريق بقوة للوصول إلى ذلك .

ويرى الدولي المغربي أن مباراة الهلال والنصر السعودي

هي الديربي الأقوى عربيًا وأن الدوري السعودي للمحترفين هو الأقوى في منطقة الشرق الأوسط .

ويتربع حمد الله على صدارة جدول ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 هدفاً بفارق 4 أهداف عن النجم الفرنسي بافيتمبي جوميز الذي يحتل المركز الثاني .