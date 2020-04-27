والد أوباميانج يُصالح جماهير آرسنال ويصدم إدارة تشيلسي

وتم تشجيع قائد آرسنال “بيير إيمريك اوباميانج” على توقيع عقد جديد مع النادي اللندني، حيث ينتقل الدولي الجابوني إلى السنة الأخيرة من عقده على ملعب الإمارات في الميركاتو الصيفي 2021.

ويشاع أن برشلونة يراقب وضع صاحب الـ30 عامًا، لكن المدرب “ميكيل آرتيتا” لا يزال مصمماً على إبقائه في النادي، ويبدو أن هناك تقدمًا في المفاوضات بين الجانبين.

وكشف والد اللاعب “بيير فرانسوا” عن فصل جديد من القصة، من خلال التعليق على منشور على انستجرام، نشره أحد مشجعي آرسنال يحمل صورة توقيع أوباميانج الأول في 2018.

Advertisements

وألمح أوباميانج الأب في تعليقه إلى أنه يفضل بقاء ابنه في شمال لندن، وسط أخبار عن ثقة المدفعجية من الاحتفاظ بالمهاجم المتألق، ولكن يقال أنهم غير مستعدين لزيادة راتبه البالغ 200 ألف جنيه استرليني.

ويمكن أن يستفيد نادي تشيلسي كذلك من مأزق العقد خلال صفقات الصيف، لكن آرسنال سيطلب حوالي 50 مليون يورو نجمه الأول، حيث يعتبر أوباميانج عنصرًا رئيسيًا لآرسنال بعد تسجيل 49 هدفًا في 74 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن رئيس الاتحاد الجابوني كان قد تعرض للكثير من الانتقادات، حين أشار في تصريح تلفزيوني سابق، إلى أن أوباميانج أكبر من نادي آرسنال، ويجب عليه ضرورة التفكير في الانتقال إلى فريق ينافس على كافة الألقاب، وهو مؤهل للعب في أندية الصفوة.