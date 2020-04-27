إيجور جوميز واثق من انتقاله إلى ريال مدريد

يريد وكيل لاعب خط الوسط ساو باولو “إيجور جوميز” الحصول على “خطوة الحلم” لإحضار موكله إلى ريال مدريد هذا الصيف، بعد مفاوضات دارت بين الجانبين في الفترة الأخيرة.

وبحسب ما ورد في الصحف، أرسل ريال مدريد الكشافة لمشاهدة جوميز في عدد من المناسبات في الأشهر الـ 12 الماضية، ومع ذلك، فإنهم ليسوا الفريق الوحيد في الدوري الأسباني المهتم بنجم منتخب السامبا تحت 23 سنة، مع برشلونة وإشبيلية أيضًا.

ولكن على الرغم من عدم وجود عرض رسمي للاعب البالغ من العمر 21 عامًا، إلا أن ممثله “فاجنر ريبيرو” يريد نقله إلى العاصمة الإسبانية.

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وقال في مقابلة مع فوكس سبورتس قال ريبيرو “إيجور على رادار جميع الفرق الكبرى في أوروبا، كان هناك حديث عن اهتمام ريال مدريد، حلمي أن آخذه إلى الريال، إذا كانت هناك فرصة للقيام بذلك، فسيكون من دواعي سروري”.

ويدرك فريق ساو باولو الاهتمام المتزايد بـالنجم الشاب، وتفاعلت الإدارة من خلال ربطه بصفقة طويلة الأمد في يناير 2019، وقد تم التعاقد معه حتى عام 2023، مع شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو.

يذكر أن فاجنر ريبيرو كان الوكيل السابق للنجم البرازيلي “نيمار جونيور” وكان هو مهندس انتقاله إلى برشلونة، على الرغم من العلاقة الوطيدة التي تربطه برئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز”.