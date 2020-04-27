مرتضى منصور يشعر بإهانة قناة الزمالك!

قرر رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” مقاطعة القناة الرسمية لناديه، بسبب الأسلوب الذي يُعامل به من جانب الإدارة أثناء مكالماته الهاتفية مع برنامج زملكاوي الذي يُقدمه الثنائي “طارق يحيى وخالد الغندور”.

ولم يظهر مرتضى منصور على قناة نادي الزمالك منذ عدة أيام بعدما لاحظ وجود تعمد من مسؤولي القناة بقطع صوته أكثر من مرة أثناء التحدث لبرنامج زملكاوي عبر مكالمة هاتفية، فضلاً عن منعه من الظهور في حلقة على الهواء مباشرة خلال الأسبوع الماضي، ووعده بتسجيل الحلقة وإذاعتها في وقت لاحق.

وتخشى قناة الزمالك من تجاوز لفظي جديد للمستشار مرتضى منصور أو خروج عن النص تجاه أحد مسؤولي كرة القدم الأفريقية كما كان يفعل أثناء استضافاته المختلفة مع قناة الحدث اليوم نهاية العام الماضي.

ووزع مرتضى منصور اتهامات لا حصر لها على مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” خاصةً مندوبة الفيفا لدى الكاف “فاطمة سامورا”، الأمر الذي دفع مسؤولي قناة “الحدث اليوم” نحو حذف جميع فيديوهات مرتضى منصور على يوتيوب والتي اعتدى فيها بالألفاظ الخارجة أو التهديدات الواضحة لرئيس الكاف وأمين عام الفيفا.

ويسعى مرتضى منصور للترشح لولاية جديدة في رئاسة نادي الزمالك، رغم تفكيره في وقت سابق من عدم ترشيح نفسه بالانتخابات المقبلة.