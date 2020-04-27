بقرار “متهور” برشلونة يضع نفسه أمام خطر فقدان تير شتيجن

أكدت صحيفة “سبورت” أن برشلونة اتخذ قرارًا بتعليق المفاوضات المتعلقة بتجديد عقد الحارس الألماني “مارك أندريه تير شتيجن”، حيث ترغب عدة فرق في ألمانيا وحول العالم في جلب حارس مرمى بوروسيا مونشينجلادباخ السابق، والذي ينتهي عقده في عام 2022.

وعلى الرغم من اعتبار إدرة برشلونة مسألة تجديد عقد حارس المرمى الألماني “تير شتيجن” أولوية، إلا أنه مضت أشهر في محاولة للتوصل إلى اتفاق، وعلى ما يبدو أن الفريق الكتلوني لن يصل إلى اتفاق عما قريب.

وبعد الكثير من العروض المرفوضة، يشعر برشلونة أن المحادثات لا يمكن أن تستمر حتى تتيقن إدارة برشلونة من عواقب “فيروس كورونا“، مما دفعهم لإخبار حارس المرمى الألماني أن المفاوضات “معلقة” بشكل مؤقت.

ويمكن وصف العلاقة بين برشلونة وحارس مرماه الأول بأنها جيدة، فقط كان اختلاف فيما يتعلق ببعض البنود بالعقد الجديد، ولكن لا تزال هناك رغبة في التوصل إلى اتفاق من قبل الطرفين، لهذا السبب يتفهم وكيل أعمال حارس مونشينجلادباخ السابق أسباب النادي لطلب توقف المحادثات لفترة من الوقت، حيث يحتاج برشلونة إلى معرفة وضعهم المالي بعد الوباء.

يذكر أن قرار إدارة برشلونة طال محادثات تجديد التعاقد مع الظهير الأيمن “نيلسون سيميدو” ولاعب الوسط “آرثر ميلو”، وسط تأكيدات صحفية بخسارة برشلونة لما يقارب الـ100 مليون يورو نتيجة الأزمة الاقتصادية الحالية.