تعقيم الملاعب شرط اتحاد الكرة لاستئناف الدوري المصري

اشترط رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم “عمرو الجنايني” على أندية الدوري المصري تعقيم الملاعب التي ستستضيف المباريات المتبقية من الموسم، إذا ما أرادوا استئناف النشاط من جديد.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب الثاني، و18 نقطة عن غريمه التقليدي “الزمالك” صاحب المرتبة الرابعة.
واجتمعت اللجنة الخماسية المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم لاتخاذ قرار بشأن استكمال الموسم خلال شهر يونيه المقبل، أي بعد أيام من انتهاء شهر رمضان المعظم.
ولم تجد اللجنة وسيلة لاستكمال الموسم أفضل من الحصول على “تعهد كتابي” من كل فريق، ينص على تعقيم الملاعب واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
ويشمل التعهد الكتابي تعقيم الملاعب التي سوف تستضيف مباريات الدوري المحلي وكأس مصر في القاهرة، من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين وعناصر المنظومة الكروية في البلاد.
وسيبدأ الاتحاد المصري تنفيذ العودة التدريجية للمسابقات المحلية بالسماح بعودة الأندية للتدرب لمدة شهر كامل قبل استئناف مسابقة الدوري.
وأعلن الاتحاد المصري في وقت سابق من الأسبوع الماضي تمديد تأجيل المسابقات المحلية حتى يوم 15 مايو المقبل، ولم يؤكد بعد موقفه النهائي من استئناف الموسم، انتظارًا لوصول تعليمات رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة “أشرف صبحي”.
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