موهبة ليفربول إليوت: أتعلم من محمد صلاح في كل يوم .. وأحلم أن أصبح جيرارد الجديد

قال موهبة ليفربول “هارفي إليوت” إنه يريد محاكاة مسيرة قائد النادي السابق والأسطورة “ستيفن جيرارد“، حيث كان أصغر لاعب يبدأ رسمية كبيرة للريدز، حيث يتطلع اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا إلى تحقيق المزيد من النجاحات بالقميص الأحمر.

ووقع المدرب “يورجن كلوب” مع لاعب خط الوسط من فولهام عندما كان عمره 16 عامًا فقط، وهناك آمال كبيرة في أن يصبح نجمًا مستقبليًا مع حفنة من مباريات الفريق الأول وسط نجوم يتمتعون بالخبرة اللازمة لنقلها إليه.

وصرح إليوت لموقع ليفربول الرسمي على الإنترنت قائلاً “أنا أسعى لأكون مثل ستيفن جيرارد، لأكون أكبر أسطورة هنا مثله، أريد الفوز بالدوري الممتاز ودوري الأبطال مع هذا النادي الرائع، بالنسبة لي، هذا ما أسعى نحوه وأريد مساعدة النادي بكل طريقة ممكنة لتحقيق هذه الأشياء”.

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وظهر إليوت لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول، عندما نزل كبديل ليحل محل “محمد صلاح” ضد شيفيلد يونايتد، وأكد لاعب خط الوسط أن الفرعون المصري كان له تأثير كبير على تطوره.

وصرح قائلاً “أنا أحب مو كثيرًا لأكون ضده في التدريب، أتعلم منه الكثير من الأشياء، حتى في الصالة الرياضية أيضًا يطلب مني أن أرفع المزيد من الأوزان، ويطلب مني أن أدفع نفسي أكثر للأمام، لديه تأثير كبير هنا وتحديدًا مع اللاعبين الشباب، دائمًا يتحدث معنا ويدفعنا لتقديم الأفضل”.

يذكر أن إليون كان جزءًا من فريق ليفربول الشاب الذي هزم آرسنال في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجيزية، وكذلك إيفرتون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.