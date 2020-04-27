ندى بسيوني تنتظر الأهلي في مسلسل يوسف الشريف “النهاية”

تنتظر الفنانة المصرية “ندى بسيوني” ظهور فريقها المفضل “الأهلي” خلال الحلقات القادمة من مسلسل “النهاية” للتعرف على وضعيته في الدوري المصري الممتاز، وكم بطولة دوري سيجمع على عدد بطولاته الـ 41 الحالية.

وبدأ إذاعة حلقات مسلسل “النهاية” مع أول أيام شهر رمضان المعظم، من بطولة الفنان المتميز “يوسف الشريف”، وتدور أحداث المسلسل حول شكل الحياة بعد 100 سنة من الآن.

وتساءلت الفنانة الجميلة في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع تويتر، عن عدد البطولات المتوقعة التي قد يُحرزها النادي الأهلي من الآن وحتى عام 2120.

وقالت ندى بسيوني لمتابعيها “يا تُرى الأهلي سيكون معه كم بطولة دوري في مسلسل يوسف الشريف؟!”.

وحظت التغريدة باعجابه عدد كبير من عشاق النادي الأهلي الذي يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويبدو على مشارف التتويج باللقب الـ 42 لابتعاده عن صاحب المركز الثاني “المقاولون العرب” بـ 16 نقطة واضحة.

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بطل القرن

يُعد الأهلي المصري أكثر الأندية الأفريقية والعربية تحقيقًا لبطولة دوري الأبطال برصيد 8 مرات، ويفتخر أنصاره بـ 4 نجمات فوق شعاره، إشارة إلى التتويج بلقب الدوري المحلي أكثر من 40 مرة.

واحتفل الأهلي، الملقب ببطل القرن الأفريقي، في أول أيام شهر رمضان الموافق 24 أبريل، بعيد تأسيسه الـ 113.

وينافس الأهلي أندية أمثال ريال مدريد وبرشلونة وميلان وبوكا جونيورز على المركز الأول في لائحة أكثر أندية العالم حصدًا للألقاب القارية، برصيد 20 لقبًا مقابل 26 لريال مدريد.

وبالعودة إلى مسلسل النهاية ليوسف الشريف، فيظهر خلاله العديد من الأجهزة ذات التقنية الخاصة، منها ما يُمكن الإنسان من التعرف على كل شيء يخص حالته الصحية، ومنها ما يخبره عما يدور من أحداث وأخبار في العالم أول بأول، بالإضافة أجهزة إلكترونية كثيرة بتقنية تعمل باللمس أو ببصمة الصوت.

وتشارك الفنانة ناهد السباعي في بطولة المسلسل، حيث تلعب دور زوجة المهندس زين -يوسف الشريف-.