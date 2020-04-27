رياضة | موسيماني: الأهلي استحق الفوز على صن دوانز وأبلغت الخطيب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر موسيماني: الأهلي استحق الفوز على صن دوانز وأبلغت الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال بيتسو موسمياني المدير الفني لصن دوانز إن الأهلي يستحق التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أنه أبلغ محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر عندما كان في طائرة العودة إلى جنوب إفريقيا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"النادي الأهلي من أكبر الأندية في إفريقيا، ويضم عناصر كبيرة في صفوفه".

وتابع :"الأهلي كان الأفضل أمامنا في مباراتي ربع النهائي ونتيجة الموسم الماضي لم تساعدنا".

وأتم حديثه :"لم أتوقع الخسارة من الأهلي، وخسرنا أمام واحدا من أقوى الفرق في إفريقيا".