رياضة | موسيماني: لا يوجد عرض رسمي من الأهلي لضم سورينو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر موسيماني: لا يوجد عرض رسمي من الأهلي لضم سورينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال بيستو موسيماني المدير الفني لصن دوانز إن النادي الأهلي لم يتقدم بأي عرض رسمي للتعاقد مع الأوروجوياني سورينو خلال الفترة الماضية.

وأضاف موسيماني في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"لا يوجد هناك أي عرض من النادي الأهلي للتعاقد مع سيرينو".

وتابع :"سيرينو لاعب رائع وهام جدا بالنسبة لنا في الفريق، وفي حالة رغبة الأهلي في التعاقد معه سيكون مسألة التخلي عن أفضل لاعبينا صعب".

وواصل :"الأهلي يقدم كرة جيدة للغاية على مدار أجيال عديدة، وعندما واجهناه في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كان الأفضل على الرغم من خسارته من فريق الزمالك في كأس السوبر".

وأشار :"التوقع بنتيجة مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا صعبة للغاية هناك 4 فرق قوية متواجدة في هذا الدور".