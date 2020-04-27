رياضة | دورتموند يطالب باستئناف البوندسليجا دون جمهور

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر دورتموند يطالب باستئناف البوندسليجا دون جمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه هانز يواخيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند رسالة للجميع بشأن موسم الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليجا" هذا الموسم.

وتوقف الدوري الألماني منذ منتصف الشهر الماضي بسبب جائحة كورونا.

وهناك مساعي لاستئناف البوندسليجا في مايو المقبل وسط إجراءات احترازية مشددة، لكن هذه الخطوة لن تتم إلا بعد الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة.

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وقال فاتسكه لمحطة "سكاي تي في" اليوم الأحد "إذا لم نلعب في الأشهر القليلة المقبلة فإن البوندسليجا بأكملها ستتعرض للانحدار، وبعدها لن تصبح على نفس الشكل الذي عرفناها به".

وأضاف "بالتأكيد أدرك أن الكثير من الجماهير تقول أنه لن تكون هناك أجواء داخل الملعب وهذا الأمر سينقل عبر شاشات التلفاز، بالتأكيد هذا أمر واضح، ولكن المسألة تتعلق بإنقاذ كرة القدم".

وتتبقى تسع جولات على نهاية موسم البوندسليجا وبإقامة هذه المباريات سيتم رفع الحظر عن حوالي 300 مليون يورو (324 مليون دولار) من عائدات البث التليفزيوني.