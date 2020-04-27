رياضة | لاعب وسط نادي مصر يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك للتعاقد معه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر لاعب وسط نادي مصر يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك للتعاقد معه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إسلام صالح لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر تفاصيل مفاوضات نادي الزمالك معه لضمه في الصيف المقبل.

وقال إسلام في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت 2 :"تلقيت مفاوضات من نادي الزمالك قبل انتقالات يناير عن طريق وكيلي".

وأضاف :"كل الأمور الخاصة بتفاصيل الصفقة كانت مع ميو و حزين وكيلي".

وتابع :"وكيلي أخبرني في وقت سابق بأن مسألة انتقالي للزمالك اقتربت بنسبة 80%".

وأشار :"شرف كبير لأي لاعب نه يلعب في نادي الزمالك ، أمنية اللعب لهذا النادي كبيرة للكثير من اللاعبين".

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وواصل :"كان هناك مفاوضات ولكنها تراجعت بسبب "كورونا" وأترك هذا الأمر لوكيلي".

وأردف :"يتبقى في عقي مع نادي مصر موسم أخر، أنا انتقلت إليه في الصيف الماضي لمدة موسمين".

وعن المركز التي يجيد اللعب فيها قال :"أجيد اللعب في مركز خط الوسط والظهير أيمن".

وأتم حديثه :"ااشتقنا للكرة مرة أخرى، ونتمنى أن تعود المسابقة لكن لا بد من التأكيد على أن حياة الإنسان أهم".