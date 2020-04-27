رياضة | تفوق أهلاوي.. تاريخ مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في شهر الصيام

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفوق أهلاوي.. تاريخ مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في شهر الصيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت العديد من مباريات القمة بين الأهلي والزمالك خلال شهر رمضان المبارك عبر التاريخ، وشهدت على انتصارات مدوية للفريقين ستظل خالدة في أذهان عشاق الساحرة المستديرة وجماهير "القطبين" على مدار سنوات طويلة.

وتقابل القطبان في 12 مباراة خلال شهر رمضان المبارك، حقق الأهلي الفوز في 6 مباريات، وخسر 3 مباريات، وتعادل الفريقين في 3 مباريات، سجل المارد الأحمر 18 هدفًا، واستقبلت شباكه 13 هدفًا.

ويعد محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق هداف مواجهات القمة في شهر رمضان وسجل 6 أهداف.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز مباريات القمة بين الأهلي والزمالك في شهر الصيام:-

- أول صدام بين الأهلي والزمالك في شهر رمضان المبارك كان في موسم 1957 / 1958، في بطولة الدوري المصري الممتاز يوم 7 أبريل 1957، وفاز الفريق الأهلاوي بنتيجة 2 / 0.

- ثاني المواجهات بين "القطبين" في شهر الصيام أقيمت يوم 29 يناير 1965 في بطولة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابي 2 / 2.

- تجدد اللقاء بين الأهلي والزمالك في قمة جديدة خلال شهر رمضان وهذه المرة كانت في موسم 1984 / 1985 ببطولة الدوري الممتاز، وفاز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

- التقي الأهلي مع الزمالك في شهر الصيام مجددًا في موسم 1992 / 1993 ببطولة الدوري الممتاز، وفاز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

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- اصطدم الزمالك بغريمه التقليدي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز في 23 نوفمبر 2001، وانتهت المباراة بفوز أبناء ميت عقبة بهدفين مقابل هدف.

- كرر الزمالك فوزه علي الأهلي في مباريات القمة في "رمضان" بهدف دون رد خلال المواجهة التي جمعت الفريقين ببطولة الدوري الممتاز موسم 2003 / 2004.

- حقق الأهلي فوزا كاسحا على غريمه الزمالك بنتيجة 4 / 2 في مباراة القمة التي جمعت الفريقين ببطولة الدوري الممتاز بموسم 2004 / 2005.

- تغلب فريق الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في قمة إفريقية جمعت الفريقين في أكتوبر عام 2005 في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل الفريق الأحمر لنهائي البطولة وتوج باللقب هذا العام.

- استمرت انتصارات الأهلي على غريمه الزمالك في شهر رمضان، حيث فاز المارد الأحمر بهدف نظيف على أبناء ميت عقبة في مباراة القمة بين الفريقين بالدوري الممتاز عام 2007.

- تعادل الأهلي مع الزمالك 2 / 2 في المباراة التي جمعتهما في شهر رمضان المبارك عام 2008 ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

- تغلب فريق الأهلي على نظيره الزمالك بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما في شهر رمضان عام 2012، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

- التقي الأهلي مع الزمالك مجددًا خلال شهر رمضان في 24 يوليو لعام 2013 في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1 /1.