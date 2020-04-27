رياضة | نجم المنتخب السابق يعترف برغبة الزمالك في ضم ثنائي المصري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم المنتخب السابق يعترف برغبة الزمالك في ضم ثنائي المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح عبد الظاهر السقا مدير الكرة بفريق المصري البورسعيدي حقيقة مفاوضات الزمالك لضم الثنائي كريم العراقي ومحمود وادي لاعبا الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد "السقا" في تصريحات إذاعية أنه التقي بالفعل مع أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بالنادي الزمالك، ولكنها كانت جلسة ودية بعيدًا عن أجواء العمل، ولم يرتب لها اطلاقا.

وأضاف: " أمير مرتضي تحدث معي بشأن محمود وادي وكريم العراقي وأكد لي أنه حال رغبة الزمالك في التعاقد مع الثنائي سوف يتحدث مع إدارة المصري بشكل مباشر، وشدد على أنه يفضل الحديث إلي إدارات الأندية قبل أي مفاوضات مع اللاعبين".

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وتابع تصريحاته: " الزمالك لم يطلب التعاقد مع كريم العراقي ومحمود وادي بشكل رسمي حتي الآن"، موضحًا أن إدارة ناديه ترحب برحيل أي لاعب حال وصول عرض قوي من الناحية المادية ولكن بعد انتهاء أزمة القيد.

وأكد "السقا" أنه من الصعب أن يفرط المصري في خدمات أي لاعب في الفترة الحالية، قبل حل أزمة القيد، حتي يتمكن النادي من التعاقد مع البديل المناسب لأي لاعب قد يرحل عن صفوف الفريق.

وأكد في ختام تصريحاته أنه تم الاتفاق مع لاعبي المصري على خصم 50% من عقودهم حال إلغاء الدوري، للمساهمة في الخسائر المالية التي تعرض لها النادي جراء تعليق النشاط الكروي، مؤكدًا أن ناديه لا يمانع استكمال الموسم الحالي بشرط وضع سيناريو للموسم المقبل.