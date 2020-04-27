رياضة | مارادونا يدافع عن رونالدينيو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 12:28 صباحاً - انت الان تقراء خبر مارادونا يدافع عن رونالدينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية عن النجم البرازيلي رونالدينيو، الذي يواجه اتهامات باستخدام وثائق سفر مزورة للدخول إلى باراغواي، وأصر على أن البرازيلي ليس مجرما.

وقال مارادونا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ما حدث مع رونالدينيو أحزنني، هو ليس مجرما".

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وتابع أسطورة الكرة الأرجنتينية: "ذهب رونالدينيو إلى باراغواي من أجل العمل فقط، خطأه هو أنه محبوب، إنه صديقي وسأدعمه حتى الموت".

وكانت السلطات في البلد اللاتيني قد أفرجت عن رونالدينيو، وشقيقه روبرتو، منذ عدة أسابيع، عقب قرار المحكمة بإخلاء سبيلهما بعد دفع كفالة قيمتها 1.6 مليون دولار، وفرضت المحكمة الإقامة الجبرية على الشقيقين في أحد فنادق العاصمة أسونسيون.