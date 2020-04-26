شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك السابق يسخر من ياسمين صبري بعد ظهورها في «رامز مجنون رسمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سخر أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق من الفنانة ياسمين صبرى عقب ظهورها الليلة في برنامج «رامز مجنون رسمى». حيث كتب أحمد عيد عبدالملك عبر تويتر قائلا: «رايحة برنامج في الإمارات ولابسة كوتشي وبنطلون وجاكيت جينز، يعني لو نازلة تحت البيت هتتشيك شوية! بس هي مش عارفة». يذكر أن ياسمين صبرى كانت ضحية رامز جلال خلال حلقة الليلة من برنامج المقالب الشهير «رامز مجنون رسمى». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 4,534

تعافي 1,176

وفيات 317

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يسخر من ياسمين صبري بعد ظهورها في «رامز مجنون رسمي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.