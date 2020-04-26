شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري في مأزق بسبب كورونا .. تعرف على التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع مسئولو الإتحاد السكندرى أنفسهم فى مأزق كبير نظرا لموافقتهم على سفر لاعبيهم الأفارقة لبلادهم لزيارة ذويهم عقب توقف النشاط الرياضى بناء على قرار مجلس الوزراء بسبب تفشى مرض كورونا .

ويضم الإتحاد السكندرى بين صفوفه خمس لاعبين أفارقة وهم المالى ويلسون والاوغندى أيمانويل أكوى والسورى عمر الميدانى والبوركينى رزاق سيسيه بالإضافة إلى الليبى أنيس سالتو الذى فضل البقاء بالإسكندرية .

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وقد أكد مصدر مسئول أنه فى حالة عودة النشاط الرياضى فى مصر خلال الشهرين المقبلين فإنه من الصعب لحاق اللاعبين الأفارقة بالفريق نظرا لسفرهم وإغلاق جميع الموانئ ، بالإضافة إلى أنه فى حالة فتح المطارات فإن هؤلاء اللاعبين سيجلسوا فى الحجر الصحى مدة لا تقل عن أسبوعين وهو ما سيبعدهم عن تشكيلة الفريق .

من ناحية أخرى تعرض نادي الاتحاد السكندرى، لغرامة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، بمبلغ 300 ألف دولار لصالح مانوتشو المهاجم الإيفواري الذى لعب من قبل لزعيم الثغر.

وتقدم مسؤولو الاتحاد السكندرى، بشكوى ضد اللاعب فى الاتحاد الدولي لكرة القدم كما قدم مانوتشو أيضا شكوى ضد النادي بشأن وجود مستحقات له، ليحصل اللاعب على حكما بتغريم زعيم الثغر بتلك القيمة المالية وسيجهز نادي الاتحاد السكندري ملفا لتقديمه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، للاستئناف ضد القرار.