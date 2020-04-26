شكرا لقرائتكم تقارير إيطالية: عودة التدريبات 4 مايو واستئناف النشاط بداية يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن قرار رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الأحد، بتخفيف إجراءات الإغلاق في البلاد اعتبارًا من 4 مايو المقبل، يعني عودة اللاعبين إلى التدريبات في نفس اليوم، على أن يستأنف النشاط مجددا في الثاني من يونيو القادم.

وذكرت شبكة "فوتبول إيطاليا"، أن وزير الرياضة فينتشينزو سبادافورا سيجتمع بشكل مكثف خلال الأيام القليلة المقبلة مع الخبراء والعلماء ومسئولو الرياضة، من أجل السماح بعودة اللاعبين إلى التدريبات 4 مايو ولكن بشكل انفرادي.

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وأشارت الشبكة إلى أن الهدف خلال الفترة المقبلة، هو عودة التدريبات الجماعية 18 مايو ، وبعد ذلك سيتم تقييم ما إذا كانت هناك الشروط تسمح لاستكمال الموسم أم لا، وإذا توافرت شروط العودة سيستأنف الموسم في الثاني من يونيو.

وكانت رابطة الدورى الإيطالى لكرة القدمأكدت فى بيان رسمى موافقة كافة أندية الكالتشيو على استكمال الموسم الحالى، والمُعلق حالياً بسبب فيروس كورونا المستجد "COVID 19".

وأصدرت رابطة الدورى الإيطالى لكرة القدم بيانًا رسميًا، قالت فيه: "أكد مجلس رابطة الدورى، الذى اجتمع اليوم بالإجماع مع وجود 20 ناديًا، عزمه على اكمال موسم 2019-2020 إذا سمحت الحكومة بذلك".