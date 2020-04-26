شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني: اللجنة الخماسية لا تمتلك الخبرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مجدي عبد الغني: اللجنة الخماسية لا تمتلك الخبرات أكد مجدي عبدالغني، نجم مصر والأهلي السابق، أن اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية لا تمتلك الخبرات الكافية لإدارة الكرة المصرية فى الوقت الحالي. Advertisements وقال عبد الغني فى تصريحات تليفزيونية: "اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة تفتقد الخبرات، تنفذ أوامر الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى جانب أنها تصطدم مع الأندية". وأضاف: "انتخابات اتحاد الكرة أصبحت أصعب بعد تخفيض عدد أعضاء الجمعية العمومية وستكون مشتعلة للغاية".

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