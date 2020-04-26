شكرا لقرائتكم وليد أزارو يرفض تمديد عقده مع الأهلي ويطلب إعارته مُجدداً أو بيعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي المعار للاتفاق السعودي عرضاً من الإدارة الحمراء لتمديد عقده الذي ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وذلك لكي يتثني للإدارة الحمراء إعارته مُجدداً أو بيعه بمبلغ مناسب.

ولازال رينيه فايلر المدير الفني للأهلي يرفض عودة وليد أزارو بعد انتهاء اعارته بنهاية الموسم، وهو ما وضع إدارة النادي في موقف صعب لصعوبة تسويقه بالشكل المطلوب خاصة وأنه سيتبقى في عقده موسم واحد فقط فور انتهاء الموسم الجاري.

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وتلقى وليد أزارو عرضاً شفهياً من أحد الأندية الفرنسية للانتقال اليه بداية من الموسم المقبل، إلا أتن تداعيات وباء كورونا في العالم هو سبب تأخر دخول المفاوضات لمرحلة الجدية، في الوقت الذي أبدى المهاجم المغربي موافقة على خوض تجربة في الدوري الفرنسي، الذي يعد بوابته لدخول الملاعب الأوربية بعد تجربة الأهلي، كما أبدى نادي الاتفاق رغبة أيضاً في شراء المغربي وليد آزارو بشكل نهائي، عقب انتهاء إعارته نهاية الموسم الجارى، ورحل أزارو من الأهلى للاتفاق فى يناير الماضى لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وحدد مسئولو الأهلي مبلغ 3 ملايين دولار لبيع وليد آزارو، بعدما حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي موقفه ورفض عودة المهاجم المغربي بعد انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الجاري، وهو المبلغ الذي تجد الإدارة الحمراء صعوبة في الحصول عليه.

وظهر أزارو مع الاتفاق بشكل جيد منذ إنتقاله له لكن تجميد النشاط حرم اللاعب المغربى من مواصلة التألق مع الفريق السعودى الأمر الذى جعل إدارة الاتفاق وخالد العطوى المدير الفنى للفريق السعودى يُطالبان بشراء اللاعب نهائياً.