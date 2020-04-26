شكرا لقرائتكم طارق يحيى: كارتيرو بم يحسم أمر معارى الزمالك حتى ألان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق يحيي نجم الزمالك السابق، إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن المُعارين من النادي.

أضاف يحيي في تصريحات لقناة الزمالك: "ملف المعارين على طاولة مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور رئيس النادي، وسيتم عرضه على باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق".

وأتم يحي تصريحاته: "لم يتم التطرق للحديث عن المُعارين مع كارتيرون حتى الآن، ولم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأنهم بسبب فيروس كورونا".

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ويمتلك الزمالك 7 لاعبين مُعارين خلال الفترة الحالية هم: رزاق سيسيه وأحمد رفعت مع لاتحاد السكندري، حميد أحداد مع الرجاء المغربي، معروف يوسف مع المقاولون العرب، أحمد فتوح مع سموحة وأشرف روقة وأحمد كابوريا مع طلائع الجيش.