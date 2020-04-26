شكرا لقرائتكم ننشر تعديلات قانون كرة القدم لموسم 2020/2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة التعديلات والتوضيحات في قانون كرة القدم لموسم 2020/2021، والذي يتضمن التغييرات الخاصة بقوانين تقنية الفيديو والبروتوكول والقاموس والإرشادات، الصادرة عن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن المقرر بدء تطبيقها بداية من الموسم المقبل، حيث قامت لجنة الحكام بترجمتها وتفسيرها بشكل دقيق لمعاونة الحكام على القيام بدورهم على أكمل وجه.

في سياق مختلف علق وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، على مقترح استنئاف النشاط الكروي المصري في ضوء إجراءات احترازية، قائلاً: "جاهزيتنا لاستئناف النشاط الكروي وعودة الدوري المصري لا تعني بالضرورة أن هناك معلومات مؤكدة لاستئنافه في الأجل القصير، لكن علينا أن نستعد لذلك".

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "مانقدرش نحط موعد أو تاريخ للعودة لأن الأمر هنا يخص صحة المصريين وتقييم الوضع الوبائي، لكن في كل الأحوال لابد أن نكون على أهبة الاستعداد بسيناريوهات محددة تشمل الفترة التي يحتاجها كل فريق للاستعداد على استئناف مبارياته وحصر المباريات المتبقية حتى لا تؤثر على الموسم القادم.

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وكشف العطار، عن أن اتحاد الكرة وضع وضمن في المقترح الفترة التي يحتاجها وتتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أسابيع لاستعداد الفرق، بالإضافة إلى فترة تتراوح بين ثماني إلى عشرة أسابيع لاستكمال مباريات الدوري بواقع مباراة كل ثلاثة أو أربعه أيام.

وتابع: "الاستادات الجاهزة لذلك لديها أيضاً عدة سيناريوهات هل ستلعب كبطولة مجمعة؟ أو هل سنلعب على كافة الاستادات؟ ولكن لا نريد أن نسبق الأحداث ونتمنى أن يستقر الوضع الوبائي في مصر وينتهي على خير"، موضحاً أن المقترح شمل مفاوضات واتصالات مكثفة مع خبراء الرياضة والأندية وأخذنا كافة القرارات بناء على الاقتراحات التي سيقت في هذه المشاورات التي عقدت تليفونياً في ظل الظروف الراهنة، مشيراً إلى أن الحكومة لم تبت في الأمر حتى الآن.