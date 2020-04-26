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شكرا لقرائتكم أحمد ياسر ريان يغازل نجم الزمالك بـ"قلب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر أحمد ياسر ريان لاعب الجونة صورة تجمعة بزميله في المنتخب الاولمبى ونجم الزمالك مصطفى محمد مهاجم الزمالك مكتفيا بالتعليق عليها "بإيموشن" القلب.
ويتوقف النشاط الكروى في مصر في الوقت الحالي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم مؤخرا وأصاب أكثر من مليوني شخص حول العالم وحصد أرواح الألآف.
ويتصدر النادى الأهلى ترتيب مسابقة الدورى المصري برصيد 49 نقطة بينما يأتي المقاولون العرب في المكرز الثانى برصيد 33 نقطة.
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