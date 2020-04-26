شكرا لقرائتكم إسلام صالح يكشف سبب تأجيل انتقاله للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد إسلام صالح نجم وسط الملعب بنادي مصر، أن إدارة ناديه لا تعارض رحيله للاحتراف أو الرحيل بشرط أن يكون عرضاً مناسباً.
وأضاف إسلام صالح في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور الثالثة": تلقيت عرضا من الزمالك عن طريق وكيل أعمالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وتابع إسلام صالح: "تأجل الأمر بسبب رفض اتحاد الكرة فتح الاستبدال وهو الأمر الذي دفع إدارة الزمالك لانتظار إتمام الصفقة بنهاية الموسم".
وقال اسلام صالح إن ظروف كورونا تجمد أية مفاوضات حالياً وأنه أبلغ وكيله بموافقته على الانضمام الى الزمالك لكن أن تتم المفاوضات مع إدارة ناديه التي لا تمانع في انتقال اللاعبين بشرط الحصول على العرض المناسب.
تابع إسلام صالح أن أي لاعب في مصر يتمنى الانضمام الى الزمالك فهو نادي كبير وعظيم ولا خلاف على أنه أحد قطبي الكرة المصرية.
ويقوم ميدو حزين وكيل أعمال اللاعب بمفاوضات متقدمة مع إدارة نادي الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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